Win duotickets voor ‘Stijn in het hoofd van Hawking’

Tongeren -

Zolang Stijn Meuris (foto) al op deze aardbol rondloopt, is hij gefascineerd door de sterren. En wie antwoorden zoekt over ons heelal, komt al snel uit bij Stephen Hawking: de briljante Britse natuurkundige die wereldfaam verwierf met zijn stellingen over zwarte gaten en andere universums. In deze bijzondere voorstelling duikt Meuris in de theorieën van Hawking. Dat doet hij op het podium samen met het 23-koppig klassiek orkest Room Orchestra en Lise Vanlerberghe, die bijzondere animaties op het scherm tovert.

Een ambitieuze productie die later door heel Vlaanderen zal toeren, maar deze zaterdag op het Festival MoMeNT in Tongeren in première gaat. U wilt mee met Meuris het brein van Hawking verkennen? Dat kan, want onze krant mag 15 duotickets weggeven voor deze bijzondere première.

Zaterdag 27/7 (20 uur), de Velinx Tongeren. Wilt u kans maken op een van de duotickets? Mail dan uw naam, adres en telefoonnummer naar moment@stadtongeren.be