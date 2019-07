Modehuis Sonia Rykiel stopt ermee

Het Franse luxemodehuis Sonia Rykiel sluit definitief. Het bedrijf vroeg in april al het faillissement aan, en kon intussen geen deal rondkrijgen met een geschikte overnemer. Dus sluiten de resterende winkels, en mogen de 131 laatste werknemers vertrekken. Het nieuws komt amper drie jaar nadat de designster overleed op 86-jarige leeftijd, na 15 jaar gevochten te hebben tegen Parkinson. “Het is alsof ze een tweede keer gestorven is”, reageerde de Franse ontwerpster Agnes Trouble over ‘The Queen of Knitwear’. Rykiel maakte van ‘casual chic’ haar handelsmerk, met onder meer haar beroemde ‘poor boy sweater’ – strak gebreid ribbeltruitje – die ook gedragen werd door o.a. Audrey Hepburn en Brigitte Bardot.(sobu)