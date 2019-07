Zelfs hitteplan nodig om bloedbad onder prijsduiven te vermijden

Ook dieren zien af bij de temperaturen van de afgelopen dagen. In Nederland is daarom beslist om dit weekend alle programmavluchten voor de vitesse/midfond en jonge duiven te schrappen. Bij ons gaan de vluchten wel door maar er zijn extra maatregelen genomen. De internationale wedstrijd van Narbonne, waar ruim 18.000 Belgische duiven aan deelnemen, is met een dag uitgesteld.