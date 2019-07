Man smijt zuur in gezicht van Luikse winkelier bij poging tot afpersing

Een vishandelaar uit Luik heeft vrijdagmorgen een zuur product in zijn gezicht gekregen bij een poging tot afpersing. Dat meldt het parket van Luik vrijdag.

Een man was om 10.30 uur de viswinkel binnengestapt om vijf euro te eisen van de handelaar. Hij had ook een mes en een zak met een zuur product bij zich. De handelaar weigerde in te gaan op de poging tot afpersing en kreeg daarop het bijtend product in zijn gezicht gesmeten. De afperser sloeg daarna op de vlucht.

Het slachtoffer werd voor onderzoek overgebracht naar een ziekenhuis, dat hij intussen alweer heeft mogen verlaten, zo meldt het parket.

De politie heeft een 41-jarige verdachte opgepakt. Bij een huiszoeking werd een fles ontdekt met het product dat vermoedelijk gebruikt werd voor de zuuraanval. De verdachte zal worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter.