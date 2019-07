Europa veroordeelt Amerikaanse beslissing om doodstraf weer uit te voeren: “Wreed, onmenselijk en vernederend”

De EU heeft scherpe kritiek geuit op het besluit van de Verenigde Staten om de doodstraf op federaal niveau opnieuw in te voeren. “De doodstraf is een schending van het onvervreemdbare recht op leven, dat is vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, en is een wrede, onmenselijke en vernederende straf”, aldus Federica Mogherini, hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid van de EU, op vrijdag.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie William Barr had donderdag aangekondigd dat het voor het eerst in meer dan 15 jaar de doodstraf op federaal niveau zou uitvoeren. Vijf gedetineerden zullen geëxecuteerd worden. Ze waren veroordeeld voor onder andere de moord op kinderen en adolescenten.

De beslissing van Barr zal echter enkel gevolgen hebben voor zaken die door een federale rechtbank worden behandeld. De 50 staten kunnen binnen hun eigen gerechtelijk systeem zelf beslissen of ze gebruikmaken van de doodstraf, maar steeds meer staten schaffen die straffen af. In mei schafte New Hampshire de straf nog af en in 2018 gebeurde dat voor de staat Washington.