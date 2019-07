Lommel -

Bijna 8.500 feestgangers vanuit alle hoeken van de wereld verzamelden vrijdagavond in het Kristalpark in Lommel voor de eerste editie van Rampage Open Air. Het drum ‘n bass- en dubstepfestival kreeg meteen enkele stevige regenbuien te verwerken, maar dat kon de meeste fans niet deren. Er werd stevig verder gedanst en ook de regenjasjes bleven uit. “Het is nog altijd heel warm, dus een beetje verkoeling is welkom”, klonk het.