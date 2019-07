Geen EK tijdrijden voor Victor Campenaerts: “Nog niet hersteld van mijn werelduurrecord”

Victor Campenaerts zal op donderdag 8 augustus in Alkmaar zijn dubbele Europese titel tegen de klok niet verdedigen. De Lotto Soudal-renner geeft aan niet voldoende hersteld te zijn van de afgelopen intensieve maanden, waarbij hij als absoluut hoogtepunt op 16 april in het Mexicaanse Aguascalientes een nieuw werelduurrecord vestigde. Campenaerts laat ook verstek gaan voor de BinckBank Tour.

“Vanaf de maand december, toen ik revalideerde van mijn knieblessure, bouwde ik een prestatiecurve op en trok ik die door tot op het Belgisch kampioenschap tijdrijden”, aldus Campenaerts. “Met de hoogtestage in Namibië, het verblijf en de succesvolle werelduurrecordpoging in Mexico, de Ronde van Romandië, de tweede plaatsen in de tijdritten van de Giro en de geslaagde Ronde van België met ritwinst heb ik een uiterst intensieve periode achter de rug.”

En daar is hij nog niet van hersteld, geeft Campenaerts aan. “Uiteindelijk werd het op het BK tijdrijden al duidelijk dat de prestatiecurve serieus was afgezwakt”, klinkt het. “De korte rustperiode die ik daarna inlaste, bleek niet voldoende om volledig te herstellen. Dat is ook de reden waarom ik momenteel niet het gewenste conditieniveau haal om het Europees kampioenschap tijdrijden en de BinckBank Tour te betwisten. Het succes van de maanden april en mei - die voortvloeiden uit een intensieve voorbereiding die begon in december - heeft ertoe geleid dat de opbouw momenteel trager verloopt en dat is waarom ik voor beide wedstrijden forfait geef.”