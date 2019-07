Tourbaas Christian Prudhomme: “Tegen de natuur kan je niets beginnen”

“Geen doorkomen aan”, beschreef Tourbaas Christian Prudhomme de situatie van de afdaling van de Iseran. Een hevige hagelstorm en een bijhorende modderstromen hadden het parcours onberijdbaar gemaakt.

Klik hier voor onze digitale Tourgids

“In eerste instantie werden we geteisterd door een zeer lokale hagelstorm met hagelbollen als pingpongballen. Daarna kwam er een modderstroom van wel vijftig centimeter over een breedte van twintig meter waarmee de weg letterlijk in twee werd gesneden”, aldus de wedstrijddirecteur. “Vandaag is nog maar eens duidelijk geworden dat je tegen de natuur echt niets kan beginnen.”

LEES OOK. Daarom werd bergrit in de Tour de France gestopt: extreme weersomstandigheden met modder en sneeuw

LEES OOK. ANALYSE. Touretappe stilleggen was de enige correcte beslissing maar vooral die eerste gele trui voor Egan Bernal is geschiedenis

“Er was maar een oplossing”, ging hij verder. “Vanaf het ogenblik dat we wisten van de modderstroom, hebben we in samenspraak met de UCI-commissarissen en parcoursbouwer Thierry Gouvenou besloten om de wedstrijd stil te leggen. We moesten de renners zo snel als mogelijk op de hoogte brengen. Ze waren in volle inspanning, waren risico’s aan het nemen en konden aanvankelijk onze beslissing ook niet begrijpen. Maar toen ze de beelden zagen, toonden ze wel begrip.”

De beslissing om de tijdsverschillen op de top van de Iseran te gebruiken, vond Prudhomme niet meer dan logisch. “Het werden handgestopte tijden, zoals in de tijd van toen. Een ritwinnaar is er niet maar wel een nieuwe gele trui. En hij heeft die trui meer dan verdiend.” (belga)