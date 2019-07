Het leven in abdij Mariënlof in Kerniel is nog altijd hetzelfde. Zoals het was in het begin, nu, en altijd, al bijna 200 jaar. De omstandigheden in het slotklooster zijn sinds mijn bezoek in 2009 sterk veranderd. De cisterciënzerinnen wonen er nog maar met twee. Het rectoraat van de priester staat leeg. Het gastenhuis is in onbruik, door brandveiligheidsregels. Blijven slapen kan dus niet meer. We zijn wel opnieuw welkom voor gebed, een gesprek en bij grote uitzondering mag ik met de zusters aan tafel in het slotklooster.