ROYALS. Dit doet Meghan Markle graag op het strand. En zit er een nieuw prinsessenhuwelijk aan te komen?

Wat doen royals eigenlijk in de zomer, als er een hittegolf is? En de huwelijksklokken hebben al geluid in Monaco, maar wie zegt er volgend jaar ‘ja’ tegen haar lief? Alle weetjes en roddels uit adellijke entourages op een rij.

Het is hoogzomer en dan hebben de royals ook zo hun gewoontes. Bij entertainmentblad People rakelen ze een oud artikel vanop de voormalige blog van Meghan Markle op. Daarin schreef de hertogin van Sussex over haar favoriete bezigheid op het strand: boeken lezen. “Zomerse boeken zijn luchtig en fijn. Ze zijn exact wat ik wil als ik op het strand lig”, stond er. En er is meer plezier aan verbonden voor de mama van baby Archie. “Ik ben dol op het openen van vakantieboeken en het vinden van kleine stukjes zand tussen de pagina’s”, liet ze toen nog weten.

De Britse prinses Eugenie houdt wel van een terugblik naar haar jongere jaren. Vorige week toonde ze nog haar stijl in de jaren 90, deze week haalt ze een foto uit de oude doos van zichzelf als baby. Die past perfect in het kader van de voorbije hittegolf, want de royal had een ijsje in de hand. Daar zit - in deze warme tijden - een boodschap van algemeen nut achter. “Houd jezelf koel en eet ijsjes”, staat er bij het schattige kiekje.

En voor wie zich afvraagt wat de Queen doet op warme dagen… Zij schakelt haar luchtreinigingsventilator van Dyson in. Dat was te zien toen koningin Elizabeth II de nieuwe premier van Engeland, Boris Johnson, ontving op Buckingham Palace. Het toestel, dat 600 euro kost, stond naast haar open haard frisse lucht in de ruimte te blazen.

Nog in Groot-Brittannië zijn gokkers volop aan het speculeren over een nieuw koninklijk huwelijk. Fans van het Britse koningshuis vinden het heel waarschijnlijk dat prinses Beatrice, de zus van prinses Eugenie en nichtje van prins Harry en prins William, volgend jaar in het huwelijksbootje zal stappen. Ze is sinds vorig jaar samen met haar vriend Edoardo Mapelli Mozzi en de twee worden steeds meer samen gezien in het openbaar, terwijl ze dolverliefd ogen. Concreet denken de gokkers goed in te kunnen schatten dat er op het einde van dit jaar een huwelijksaankondiging komt, met een trouw die erop volgt in 2020.

Wie wel al zeker zijn jawoord gaf, is Louis Ducruet, de 26-jarige zoon van prinses Stéphanie van Monaco. Hij is afgelopen vrijdag in het huwelijk getreden met zijn verloofde Marie Chevallier. Zaterdag zou er volgens welingelichte bronnen een groter feest doorgegaan zijn. De trouwerij op zaterdag ging door in de St. Nicholas Cathedral in Monaco. Het is de eerste keer sinds het huwelijk van Grace Kelly en prins Rainier II in 1956 dat er iemand van de koninklijke familie hier trouwde. Er zit trouwens een Amerikaans tintje aan het liefdesverhaal van deze twee: ze leerden elkaar kennen tijdens hun studies aan de Western Carolina University in North Carolina.

De Spaanse krant ‘El País’ is vol lof over de Nederlandse prinses Amalia en omschrijft haar als ‘mediageniek’. De mooie omschrijving heeft alles te maken met de zomerse fotoshoot van vorige week voor de koninklijke residentie Huis Ten Bosch, waar de 15-jarige prinses zelfzeker en op hoge hakken aan deelnam. Zij is niet de enige die lof kreeg. Ook onze Belgische prinses Elisabeth, de eerste van haar generatie die meerderjarig wordt, maakte op 17-jarige leeftijd indruk met haar hoge hakken op de nationale feestdag.