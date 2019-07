Op dit moment trekt een zwaar onweer over Limburg. De bliksem is al op enkele huizen ingeslagen, onder meer in Hasselt en Lanaken. Door de felle winden zijn takken afgerukt.

In de Smisstraat in As (zie foto) belandde een dikke tak op de weg. In Bocholt is een boom ontworteld op de tuinwijk. Die viel net naast een huis.

Rond 18 uur is de bliksem ingeslagen op een huis in Zonhoven ...