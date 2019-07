Leerlingen Sint-Ferdinand Lummen maken Cosmogolem voor Buitenbeenpop

Leopoldsburg - De leerlingen van 4/5 werkplaats-schrijnwerkerij van Secundaire Scholen Sint Ferdinand OV3 in Lummen maakten het voorbije schooljaar een Cosmogolem voor Buitenbeenpop.

Een Cosmogolem is een grote houten reus, wel 4 meter hoog en 2,5 meter breed. Hij werd ontworpen en uitgevonden door Koen Van Mechelen, een Vlaamse kunstenaar. De Cosmogolem heeft een groot hoofd. Als teken van openheid, er kan vanalles in terecht. Zijn stevige voeten geven houvast. En zijn enorme handen staan uitnodigend open om te verwelkomen. Op de plaats van deze reus zijn hart is een deurtje. Daarin kan ieder zijn verhaal kwijt, via een briefje, tekening of bericht.

Op 30 augustus 2019 kan je de Cosmogolem bewonderen op Buitenbeenpop in Leopoldsburg. Ga zeker eens langs en laat een berichtje achter.