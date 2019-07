Officieel: KV Mechelen huurt Dante Vanzeir van KRC Genk

Dante Vanzeir draagt dit seizoen het shirt van KV Mechelen. De promovendus neemt de aanvallende middenvelder op huurbasis over van landskampioen KRC Genk. De uitleenbeurt bevat een aankoopoptie voor Mechelen en een terugkooprecht voor Genk.

Vanzeir is een jeugdproduct van KRC Genk. Hij speelde er sinds zijn zevende. Vorig seizoen kende hij een succesvolle uitleenbeurt aan Beerschot-Wilrijk (tegenwoordig Beerschot VA) in de Proximus League, waar hij goed was voor 39 wedstrijden, 17 goals en 4 assists. Vorige zaterdag was hij nog trefzeker in de Supercup tegen Mechelen (3-0).

“Mijn persoonlijke doelstelling is vooral om hier zeer veel minuten te maken en een betere voetballer te worden”, zegt Vanzeir op de website van Malinwa. “Natuurlijk hebben we als ploeg ook enkele doelstellingen en die zijn minstens even belangrijk. Ik denk dat het belangrijk is dat we een stabiel seizoen kunnen spelen in 1A want de supporters verdienen dat. We moeten met de voeten op de grond blijven staan en laten zien dat dit KV Mechelen, dat te sterk was voor 1B, in 1A de lijn kan doortrekken.”

“Als aanvallende speler is het mijn job om doelpunten te scoren”, gaat hij verder. “Ik hoop dat ik heel wat doelpunten kan meepikken en de ploeg zo goed mogelijk kan helpen. Ik kijk er naar uit om in dit stadion voor 15.000 supporters te spelen, dat moet een fantastisch gevoel zijn. Ik wil doelpunten scoren voor deze geweldige fans!”