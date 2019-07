Auw. Ruzie in vliegtuig laait hoog op, woedende vrouw slaat haar vriend met laptop op hoofd

Er is schokkend beeldmateriaal opgedoken van een koppel dat hevig ruzie maakt op een vliegtuig. Met de nodige scheldpartijen maakte de vrouw duidelijk dat ze het niet apprecieerde dat de man ‘naar andere vrouwen keek’.

Het boordpersoneel probeerde de geliefden die op 21 juli op een vlucht van American Airlines van Miami naar Los Angeles zaten, nog te kalmeren. Het vliegtuig staat nog op de tarmac maar toch is de ruzie al bijzonder vurig. Wanneer de man een mep in zijn gezicht krijgt, is hij het beu. Hij staat op om het vliegtuig te verlaten maar dan verliest de vrouw helemaal haar geduld. Ze stormt de man achterna en slaat de man met haar laptop op het hoofd. Het boordpersoneel grijpt in en begeleidt het (ex-)koppel naar buiten. De woedende vrouw krijgt nog te horen dat ze wordt aangehouden voor slagen en verwondingen maar dat deert haar niet.