Temperaturen liepen op warmste dag op tot 48 graden: werken die thermometers wel correct?

Met 41,8 graden werd donderdag een nieuw warmterecord verbroken in ons land. Toch viel op dat heel wat thermometers langs de kant van de weg hogere temperaturen aangaven, tot soms wel 48 graden. Hoe accuraat zijn die temperaturen? “Heel accuraat”, aldus klimaatwetenschapper Samuel Helsen (KU Leuven).

Het viel automobilisten in het centrum van het Oost-Vlaamse Ninove donderdag op: terwijl op de radio gesproken werd over temperaturen tot 41 graden, gaven de borden langs de weg 48 graden aan. Dolgedraaid door de zon, of toch accuraat? Het laatste, zegt Samuel Helsen.

“Er spelen bepaalde factoren mee”, zegt de klimaatwetenschapper van KU Leuven. “Het KMI meet de temperaturen in een thermometerhut waar geen direct zonlicht op valt. Die borden staan doorgaans wel in de zon, dus krijgen die nog heel wat extra stralingswarmte van de zon. Die temperaturen kunnen dan ook nog een paar graden hoger oplopen.”

Wat ook meespeelt: de thermometerhut van het KMI bevindt zich in een open vlakte met gras. “Maar die borden langs de weg staan langs asfalt, dat veel warmte absorbeert. Daardoor loopt de temperatuur daar ook hoger op.”

Met andere woorden: waar op een bord 48 graden staat, is het effectief 48 graden.