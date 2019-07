Jonge Belgian Cats ontdoen zich makkelijk van Japan en staan in halve finale van WK tegenover de grote favoriet

De Young Cats blijven op het WK U19 (meisjes) in Thailand/Bangkok schitteren. In de kwartfinale won de selectie van coach Arvid Diels van Japan en met 63-43 (rus: 29-22). Meteen de vijfde opeenvolgende zege op dit WK. België is meteen zeker van een stek in de halve finale.

Emmeline LeBlon (12 punten, 5 rebounds, 4 assists), topschutster Maxuella Lisowa (19 punten, 5 rebounds), de weer met een double-double uitpakkende Billie Massey (17 punten, 13 rebounds) en Becky Massey (10 punten, 9 rebounds) loodsten de Young Cats enerzijds naar de winst en anderzijds dus naar een stek bij de laatste vier.

In de halve finale wacht zaterdag favoriet Amerika. De tweede halve finale gaat tussen Australië en Spanje. België speelt zondag dus altijd voor een medaille. Nog nooit won een Belgische jeugdploeg een medaille op een WK. Het beste resultaat was in 2007 toen de U19 meisjes op het WK in het Russische Moskou vijfde werden.

Vorig jaar op het WK (vrouwen) in Tenerife waren het dezelfde landen die zich kwalificeerden voor de halve finale. De Belgian Cats verloren toen van Team USA met onder meer Brittney Griner en Diana Taurasi en Australië won van Spanje. In de finale won USA van Australië en grepen Emma Meesseman en co. nipt naast het brons.

Het is uitkijken of de Young Cats dus dit weekend een medaille op een wereldkampioenschap kunnen veroveren. Deze generatie Belgian Cats pakte twee jaar geleden de Europese titel bij de U18.