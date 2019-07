Beyoncé toont hoe zwaar het was om weer fit te geraken na bevalling

Beyoncé toont in een minidocumentaire hoe ze zich na de geboorte van haar tweeling klaarstoomde voor haar legendarische optreden op Coachella in april 2018. Om opnieuw fit te geraken, koos ze voor een plantaardig dieet.

Na de geboorte van Rumi en Sir Carter werkte ‘Queen B’ samen met haar personal trainer Marco Borges om fit te zijn voor het festival Coachella. Om haar streefdoel te halen koos ze voor een plantaardig dieet, zo blijkt uit haar minidocumentaire ‘22 days nutrition’, gecreëerd door haar coach Borges. “Ik sta terug op het podium na de geboorte van de tweeling”, zegt de zangeres in de video. “Ik was een vrouw die zich niet meer thuisvoelde in haar lichaam, alsof het niet van mij was. Het is was tijd om te werken en uit ‘die fase’ te komen.”

Zo kan je onder meer zien dat de wereldster om 5.00 uur in de ochtend op de weegschaal gaat staan. “De nachtmerrie van iedere vrouw...ik weeg 79.4 kilo. Ik heb nog een lange weg te gaan.”

Dat de zangeres voorstander is van een plantaardig dieet bleek eerder al toen zij en haar man Jay-Z hun fans aanmoedigden om te kiezen voor de veganistische levensstijl. Zo legden ze op Instagram uit dat veganisme een zaak van mondiaal belang is.