Pommeline en Fabrizio bevestigen breuk: “Wij zijn allebei onze eigen weg opgegaan”

Wat al lange tijd vermoed werd, is nu ook officieel bevestigd: Pommelizio is niet meer. Temptation island-verleiders Pommeline Tillière en Fabrizio Tzinaridis zijn niet langer een koppel. Dat hebben beiden bevestigd met een bericht via Instagram stories. Opmerkelijk: de breuk zou niet te wijten zijn aan hun huidige deelname als koppel aan het Nederlandse Temptation Island VIPS.

“Na vele vragen en reacties willen Pommeline en ik bij deze laten weten dat we allebei onze eigen weg opgaan. Dit is een gezamenlijk besluit geweest en staat los van onze deelname aan Temptation Island VIPS. Wij hopen dat mensen onze privacy willen gunnen.” Dat staat er te lezen op de Instagram stories van Fabrizio. Eenzelfde bericht waarbij de namen veranderd zijn, is terug te vinden op de account van Pommeline.

Wat de reden van de breuk dan wel is, wil het koppel voorlopig niet kwijt. Normaal moeten koppels die deelnemen aan Temptation Island VIPS – dat overigens enkel te zien is in Nederland bij Videoland – hun lippen op elkaar houden over hun relatie tot aan het eind van het programma.

‘Sex tape’

Zowel Pommeline als Fabrizio deden eerder al mee aan Temptation island als verleiders. Pommeline wist in 2017 het hart van Merijn te veroveren, die toen een relatie had met Lisa. Ook na het programma bleef die romance duren. Fabrizio probeerde het een seizoen later bij Danielle, die toen deelnam met haar vriend Mezdi. Vorig jaar liet Pommeline Merijn zitten voor Fabrizio, die haar baas was in zijn tattoozaak. Sinds april 2018 waren ze officieel een koppel. In oktober volgde zelfs een verlovingsring. Ze ontpopten zich tot hét tv-koppel van het jaar, met ook nog een opmerkelijke deelname aan het programma rond seks van Goedele Liekens Sex tape, waarbij koppels een videodagboek moesten bijhouden over hun seksleven. Nu is het sprookje dus uit.

Het koppel deed ook mee aan het programma van Goedele Liekens, ‘Sex Tape’. Foto: Sex Tape

De geruchten rond de breuk werden aangewakkerd toen Fabrizio gespot werd met een vrouw die niet Pommeline was op het strand, maar mogelijk Julia, een verleidster van Temptation island VIPS. Intussen wordt hij gespot met Maithé Rivera Armayones, een twintigjarig Vlaams model. Zij deed in 2017 mee aan Miss België en werd in het verleden al gezien aan de arm van Rode Duivel Thibaut Courtois op Mallorca. Een paar weken geleden al liet Fabrizio zijn tattoozaak in Gent over aan Pommeline. Nadat hun wegen al professioneel gescheiden waren, zijn ze nu dus ook op persoonlijk vlak elk hun eigen weg opgegaan.