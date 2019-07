Grand Prix Barcelona mogelijk van de baan: “Nog altijd geen overeenkomst voor komend seizoen”

De toekomst van de Spaanse Grote Prijs F1, die jaarlijks op het Circuit van Catalonië in Montmélo/Barcelona gereden wordt, blijft onzeker. Door de komst van de Grand Prix in Nederland en Vietnam moeten er twee bestaande GP’s uit de racekalender worden geschrapt.

“Met Formule 1 is er momenteel nog steeds geen overeenkomst voor de komende seizoenen”, zo maakten de organisatoren vrijdag bekend. “De onderhandelingen duren wel voort.”

Het 106-jaar oude parcours werd in het verleden al vaker uit de racekalender van de Formule 1 gehaald. Van 1914 tot en met 1922 werd er niet geracet in Barcelona. Ook in 1924 en 1925 stond Barcelona niet op de kalender. Daarna sloeg de Formule 1-karavaan het circuit in de periodes 1928-1932, 1936-1950, 1952-1953 en 1955-1966 over. Ook in 1982, 1983, 1984 en 1985 stond de Gran Premio de España (de bijnaam van het circuit) niet op de planning.

Het circuit van Barcelona is voor de Nederlander Max Verstappen van historische waarde. In 2016 won de destijds 18-jarige Verstappen voor het eerst in zijn carrière een Grand Prix bij de Formule 1. Nadien was de in Hasselt geboren Nederlander de snelste op de Grand Prix van Maleisië (2017), Mexico (2017 en 2018) en Oostenrijk (2018 en 2019).

Vanaf 2020 komen er met de GP van Nederland en die in Vietnam twee nieuwe races op de kalender, terwijl het er niet naar uitziet dat er meer dan 21 GP’s georganiseerd zullen worden. Er zullen dus GP’s moeten verdwijnen en dan worden naast Spanje ook vaak Mexico en Duitsland genoemd.