Erdogan dreigt met “vernietiging” van door VS gesteunde militanten in noorden van Syrië

Turkije is vastbesloten een “terreurcorridor” in het noorden van Syrië te vernietigen, ondanks lopende onderhandelingen met Washington over het verzoek van Ankara militanten uit het gebied te verwijderen die door de Verenigde Staten gesteund worden. Dit heeft de Turkse president Erdogan vrijdag gezegd.

“We zijn vastbesloten de terreurcorrridor ten oosten van de Eufraat te vernietigen, ongeacht de uitkomst van gesprekken met Amerika over het creëren van een veilige zone langs de Syrische grens”, zei Erdogan aan leden van zijn AK-partij in de Turkse hoofdstad. De zogenoemde veilige zone zou als buffer dienen tussen Turkije en het door oorlog verscheurde Syrië.

Na mislukte gesprekken met Amerikaanse functionarissen deze week in Ankara waarschuwde Turkije dat zijn geduld bijna op was en dat het een militaire operatie ten oosten van de Eufraat zou lanceren. Dat gebied wordt door de Volksbeschermingseenheden (YPG) gecontroleerd, een Koerdische militie die door de VS gesteund wordt. Voor Ankara zijn het terroristen met banden met rebellen die naar autonomie binnen Turkije streven.

Turkije sprak van onenigheid met de VS over wie de veilige zone zal controleren, hoe groot ze zal zijn en de vraag of YPG volledig verwijderd zal worden uit het gebied. Zij die op buitenlandse machten in de regio rekenen, “zullen onder de grond begraven worden”, waarschuwde Erdogan. Hij verweet de NAVO-bondgenoten dat ze Turkije in de steek hadden gelaten in zijn strijd tegen terrorisme.