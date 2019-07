Bruegel deelt prijzen uit

Houthalen-Helchteren - Natuurverenigingen Limburgs Landschap vzw, Natuurpunt Houthalen-Helchteren en het Willemsfonds Houthalen-Helchteren organiseerden in mei een tentoonstelling met als thema ‘De natuur volgens Bruegel’. Dit jaar is het immers 450 jaar geleden dat de kunstenaar Pieter Bruegel overleed. Wist je dat hij misschien in Limburg geboren is? Zowel in Vlaanderen als in het buitenland wordt de schilder herdacht.

De opdracht was om de uitdaging aan te gaan om onze mooie natuur vast te leggen zoals Bruegel dat deed: met veel liefde voor de schoonheid en de kracht van de natuur plaatste hij zijn taferelen in zelf gecomponeerde prachtige landschappen, omringd door idyllische beekjes, minutieus geschilderde vogels en bomen. Hij schilderde onnavolgbaar de schaapjes op een dijk, een windmolen op een rots, de bomenrijen langs de rivieren, bevroren vijvers, nestenrovers, populieren en zomereiken, het knotten van de wilgen, vogels in de lucht, … en vooral prachtige wolkenvelden! Op het ritme van de seizoenen!

Alle bezoekers van de tentoonstelling mochten stemmen op hun drie favorieten. Zo kwamen de volgende winnaars uit de bus:

1. Ulli Kohlbacher, Winterspelen

2. Theo Croimans, Meeuwen

3. Theo Croimans, Paard in het landschap

Ulli Kohlbacher schiet de hoofdvogel af en gaat naar huis met het prachtige ‘Bruegel boek’. De organisatoren willen echter alle deelnemers bedanken voor hun deelname en hopen dat zij volgend jaar opnieuw willen strijden voor de eer, én de natuur, natuurlijk.