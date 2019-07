Dit zijn de beste pretparken van Europa

Naar jaarlijkse gewoonte heeft reissite TripAdvisor naar de beoordelingen van bezoekers gekeken. Op basis daarvan worden ranglijsten met de beste plekjes om te bezoeken opgelijst. In de categorie ‘beste pretparken van Europa’, komt het Franse Le Puy du Fou als winnaar uit de bus. Ook de Nederlandse Efteling scoort goed. Een beeldoverzicht van de top tien.

1. Le Puy du Fou. Les Epesses, Frankrijk

De winnaar is meteen ook een vreemde eend in de bijt. Hier draait alles rond geschiedenis en is alles gebaseerd op historische shows. Dat maakt het heel verschillend ten opzichte van andere parken in deze ranglijst.

Foto: Shutterstock

2. Tivoli Tuinen. Kopenhagen, Denemarken

In de jaren vijftig bezocht Walt Disney dit park om inspiratie op te doen voor de bouw van zijn eigen themapark. Hier vind je een van de oudste achtbanen ter wereld en wandel je ’s avonds tussen 115.000 gloeilampen die extra sfeer geven.

Foto: Shutterstock

3. Europa-Park. Rust, Duitsland

Met 850.000 vierkante meter is het Duitse Europa-Park een stuk groter dan Disneyland Parijs. Het is het grootste attractiepark van Duitsland en is opgebouwd rond het thema... Europa.

Foto: Shutterstock

4. Disneyland Park. Marne-la-Vallée, Frankrijk

Een ritje met de Space Mountain of toch liever in de vliegende bootjes bij Peter Pan: een bezoek aan Disneyland Parijs staat sinds 1992 op het verlanglijstje van groot en klein en wordt nog altijd aanschouwd als een van de boeiendste parken van Europa.

Foto: Shutterstock

5. Minitalia Leolandia Park. Capriate San Gervasio, Italië

Naast de attracties, waaronder een groot schommelschip en een mijnteintje, vind je hier veel shows voor kinderen. Het park, dat bestaat sinds 1971, houdt ook een dierenwereld schuil. Klaar om deze bewoners te ontdekken?

Foto: Shutterstock

6. Efteling. Kaatsheuvel, Nederland

Van Villa Volta over Holle Bolle Gijs tot de houten achtbaan Joris en de Draak: sprookjespretpark De Efteling kan nog steeds heel wat bezoekers bekoren en betoveren.

7. Walt Disney Studios Park. Marne-la-Vallée, Frankrijk

Een tikje avontuurlijker dan buurpark Disneyland, maar nog steeds helemaal ondergedompeld in Disneysfeer. De Walt Disney Studios zijn het zevende meest populaire pretpark van Europa.

8. Paultons Park. Romsey, Verenigd Koninkrijk

Dit is de thuisbasis van het populaire tekenfilmfiguurtje Peppa Pig. De meer dan zeventig attracties zijn er kleurrijk en fun voor de hele familie. Ook hier vind je een park met meer dan tachtig diersoorten om te bewonderen.

9. Parc Astérix. Plailly, Frankrijk

Een beetje voor Disneyland Parijs, vind je onderweg dit park, dat je vanaf de autoweg duidelijk ziet. Voltreffer hier is de Pegase Express, een achtbaan die vorig jaar werd geopend en in het teken staat van de Griekse mythologie.

10. The Milky Way Adventure Park. Clovelly, Verenigd Koninkrijk

Hier vind je naast achtbanen ook enorme stuiterende kussens, tentoonstellingen van memorabilia, roofvogels en kun je leren boogschieten. Er zijn ook speelzones voor kinderen van alle leeftijden én dagelijkse shows, waarvan sommige met escapologist Merlin van Britain’s Got Talent.

In de top 25 van beste pretparken ter wereld ligt het epicentrum van het plezier in het Amerikaanse Orlando. De vier eerste plaatsen zijn respectievelijk voor Universal’s Eilanden van Avontuur, Magic Kingdom, Universal Orlando Resort en Disney’s Animal Kingdom. De tiende plaats wordt ingepalmd door SeaWorld Orlando. In die ranglijst duiken er slechts drie Europese parken op in de top tien: Le Puy du Fou in Les Epesses, Frankrijk (nummer 5), de Tivoli Tuinen in het Deense Kopenhagen (nummer 7). Het populaire Europa-Park in Rust, Duitsland, komt binnen op nummer 8. De Efteling verovert nummer 17. In geen enkele ranglijst komt een Belgisch pretpark voor.