Hitte stuurt bestrijding processierups in de war

Maaseik -

De extreme hitte van deze week heeft de bestrijding van de eikenprocessierups in Maaseik grondig verstoord. Om het probleem van de rupsen de baas te kunnen, schakelde het stadsbestuur de hulp in van de civiele bescherming. Maar na amper twee dagen moest die de strijd al staken. Het was gewoon te warm. In Maaseik hopen ze op korte termijn de civiele bescherming toch nog in te schakelen. Intussen plannen de burgemeesters uit Noord-Oost-Limburg een overleg samen met de provincie om een actieplan op te stellen voor de bestrijding van de eikenprocessierups.