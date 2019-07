Vanzeir traint al mee bij KV Mechelen maar zijn transfer is nog steeds niet rond

Vanzeir en Swinkels: zaterdag nog tegenstanders in de Supercup, vandaag samen op het trainingsveld. Foto: Isosport

Een nieuw gezicht op training bij KV Mechelen deze voormiddag. Dante Vanzeir (21) trainde voor het eerst bij zijn toekomstige (?) club voor dit seizoen. Vanzeir trainde wel mee maar helemaal afgerond is zijn transfer nog altijd niet. KV wacht nog op het definitieve akkoord van Genk om de komst van Vanzeir officieel te maken.

“Het is nog een kwestie van formaliteiten”, reageerde Wouter Vrancken deze middag op de nakende komst van Vanzeir. “Alles hangt af van de snelheid van handelen bij Genk. We zien wel of alles op tijd afgerond geraakt om Dante morgen speelgerechtigd te krijgen. Ik heb een wedstrijdkern van 19 spelers opgesteld. Maar dat kunnen er nog twintig worden”, aldus Vrancken.

Om speelgerechtigd te zijn tegen Zulte Waregem moet de transfer van Vanzeir ten laatste vanavond om 23.59 uur officieel zijn ingediend bij de KBVB. De clubs hebben dus nog een paar uur tijd om de laatste punten en komma’s te zetten.