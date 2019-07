Ozondrempel al op zeven plaatsen overschreden: hoogste waarde in Bree

Bree / Hasselt - Op 7 van de 41 meetstations in ons land is vrijdag om 13 uur al de Europese informatiedrempel van 180 microgram ozon per kubieke meter lucht overschreden door het warme weer. Dat blijkt uit gegevens van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel).

Voorlopig zijn alleen overschrijdingen in het noordoosten van het land. De hoogste waarde werd voorlopig gemeten in Bree, waar Ircel 213 microgram ozon per kubieke meter lucht waarnam. In Hasselt werd de informatiedrempel om 12 uur als eerste overschreden (toen 184 microgram per kubieke meter, nu al 200). Voorts gaat het om Berendrecht (194), Schoten (201), Aarschot (185), Dessel (199) en Gellik (196).

Reden voor de hoge ozonwaarden zijn het zonnige weer met hoge temperaturen en de opstapeling van luchtvervuiling. Bij een overschrijding van de informatiedrempel wordt personen die gevoelig zijn voor luchtvervuiling (kinderen, ouderen en personen met ademhalingsproblemen), aangeraden om geen ongewone lichamelijke inspanningen in de buitenlucht te doen.

De Europese alarmdrempel is vastgesteld op 240 microgram per kubieke meter lucht. Wanneer die wordt overschreden gelden de aanbevelingen voor de ganse bevolking.