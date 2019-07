Doelman Verrips reageert na omstreden contractbreuk bij KV Mechelen: “Samenwerking is onmogelijk geworden”

Doelman Michael Verrips heeft vrijdag in een persbericht gereageerd op de contractbreuk die hij pleegde bij promovendus KV Mechelen. Verrips liet dinsdag een aangetekende brief naar KVM sturen, waarin hij de recente uitspraken van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) inroept als dringende reden om zijn contract te verbreken.

“Ik bevestig dat ik mijn overeenkomst met KV Mechelen heb verbroken in verband met de uitkomsten in de zaak Propere Handen”, begon Verrips zijn persbericht. “Gedurende het gehele seizoen ben ik onvoorwaardelijk solidair geweest met mijn werkgever, zowel op als naast het veld. Deze solidariteit was gebaseerd op het feit dat alle bestuurders van de club gedurende de zaak hun absolute onschuld volhielden.”

“KV Mechelen werd vervolgens, in eerste aanleg, door de KBVB schuldig bevonden aan matchfixing In hoger beroep heeft het BAS bevestigd dat de club schuldig is. Op 18 juli deelde de club mee deze beslissing te aanvaarden en dat wij geen Europees voetbal en beker zouden spelen. Nu is het dus een juridische waarheid dat KV Mechelen en sommige van zijn bestuurders de meeste zware misdaad in de sport hebben begaan: competitievervalsing. Ik acht deze fout dermate ernstig dat ze voor mij een verdere professionele samenwerking onmogelijk maakt. Het spreekt voor zich dat ik gerechtigd ben om niet meer verbonden te willen zijn met een club die hiervoor gestraft is. De onzekere toekomst, mede door vragen over de proflicentie, vormde een bijkomende reden om de samenwerking met mijn ex-werkgever te verbreken.”

“Krachtens het Belgische recht ben ik nu een speler die vrij is om zich aan te sluiten bij om het even welke club. De arbeidsrechtbank van Mechelen zal zich binnen enkele maanden enkel nog uitspreken over de financiële aspecten van deze verbreking, aangezien ik een vergoeding eis van mijn ex-werkgever (het is de rechtbank die dat bedrag bepaalt). Ik ben ervan overtuigd dat de Belgische voetbalbond, die KV Mechelen in eerste aanleg streng veroordeeld heeft, zal waken over mijn vrijheid om te werken en mijn EU-recht inzake vrij verkeer. Vanzelfsprekend is dit alles voor mij geen makkelijke beslissing geweest. Gedurende dit seizoen bij Mechelen heb ik geweldige mensen leren kennen en we hebben mooie successen behaald. Ik wil iedereen daarvoor bedanken. Door de uitspraak van het BAS wens ik echter in de toekomst niet langer te werken met de instelling als dusdanig.”