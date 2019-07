Jennifer Lopez houdt verjaardagsfeestje met taart van 10.000 euro

De Amerikaanse zangeres Jennifer Lopez is op woensdag 50 jaar geworden en organiseerde voor de gelegenheid een groot feest, waarop zijzelf en haar muziek centraal stonden. Op Instagram zijn beelden van de decadente avond vol beroemdheden en een spectaculaire taart opgedoken.

Het verjaardagsfeest vond plaats in de tuin bij de villa van goede vrienden Gloria en Emilio Estefan op Star Island in Miami. Daarin waren tenten opgezet, die weelderig waren versierd met witte en gouden accenten. En Jenny from the block, die voor de gelegenheid gekleed was in een zilverkleurige jurk van Versace, moest niets betalen. Haar feestje werd volledig gesponsord door kledingmerken PrettyLittleThing en Quay Australia. (Lees verder onder de foto’s)

Glamoureus een taart aansnijden doe je zo Foto: ISOPIX

De designerjurk van Jennifer Lopez zat op een bepaald moment wel erg losjes rond haar boezem Foto: ISOPIX

Het enige wat de ‘Love don’t cost a thing’-zangeres wel moest doen? Haar beroemde vrienden, onder wie dj Khaled, Fat Joe en Ashanti uitnodigen, entertainen en een spectaculaire taart met tien niveaus aansnijden. Volgens de Amerikaanse media was het dessert in goud en zwart zo’n 10.000 euro waard. Verder was er ook een toren van champagneglazen voorzien.

Eens het feest van start ging, werd er wild gedanst. Dat blijkt uit de filmpjes die Alexander Rodriguez, de verloofde van J.Lo, op Instagram plaatste. Er was ook ruimte voor speeches van de ster zelf. Af en toe nam ze volgens E! Online de microfoon vast om te zingen en ging ze uit de bol achter de draaitafels. Decadent detail: J.Lo kreeg eerder op de dag een verjaardagscadeau in de vorm van een gloednieuwe, rode Porsche ter waarde van zo’n 134.000 euro van haar verloofde. De mooie dag van de diva van vijftig werd in stijl afgesloten met vuurwerk.