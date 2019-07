Dit is de reden waarom je in deze hitte beter geen waterflesje in de auto laat liggen

Veel drinken tijdens deze warme dagen is belangrijk. En dus is een flesje water meenemen in de auto zeker geen overbodige luxe, maar de brandweer uit het Amerikaanse Long Island zegt dat je het nooit in de auto mag laten liggen. Het kan namelijk voor brandgevaar zorgen.

Een plastic waterflesje in de auto kan namelijk veranderen in een brandhaard. Dat zeggen Amerikaanse brandweermannen uit Long Island. “Het water creëert een soort vergrootglas en kan de stoffering van de auto of het plastic van het flesje in brand steken”, klinkt het.

Lang werd gedacht dat het om een mythe ging, maar verschillende Amerikaanse brandweerkorpsen deden de test en kwamen tot hetzelfde resultaat: brand. Het water in zo’n plastic flesje kan blijkbaar zelfs tot 120 graden Celsius opwarmen. Wel benadrukken ze dat het vuur zich erg traag ontwikkelt en het flesje dus lange tijd in de auto zou moeten blijven liggen.

Geen reden tot onmiddellijke paniek dus, maar leg een waterflesje in het vervolg toch liever onder een stoel of neem het mee naar binnen.