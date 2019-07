Arne Naudts verlaat Duitse club wegens reisafstand al na enkele weken en kiest voor Lommel SK

Lommel SK heeft zich vrijdag versterkt met aanvaller Arne Naudts. De 25-jarige Naudts komt over van het Duitse SpVgg Unterhaching, dat hem eerder deze maand transfervrij overnam van de Nederlandse tweedeklasser Helmond Sport. Naudts ondertekende aan de Gestelsedijk een overeenkomst voor twee seizoenen, met optie op nog een extra seizoen.

In Duitsland hield Naudts het niet eens een maand vol. “Mijn gezin komt op de eerste plaats. De afstand naar de club was gewoon te groot. Het was een erg moeilijke beslissing voor mij”, zei Naudts destijds over zijn vertrek bij SpVgg Unterhaching.

De Gentenaar maakte in maart 2011 zijn debuut op het hoogste niveau bij Cercle Brugge, de club waar hij zijn jeugdopleiding afsloot. Het lukte Naudts echter nooit helemaal door te breken bij groen-zwart en uitleenbeurten aan Oudenaarde, Racing Mechelen en Deinze volgden. De voorbije twee seizoenen was de aanvaller actief bij het Nederlandse Helmond Sport. Hij kwam voor de tweedeklasser tot zeventien goals in 57 officiële duels.

Bij Lommel moet Naudts de opvolger worden van de Portugees Leonardo Rocha. Die werd vorig seizoen topschutter in 1B en verdiende zo een transfer naar Eupen.