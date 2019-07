Horrordag op de trein: “Geen airco, geen water en kindjes die flauw vielen”

De NMBS heeft gisteren geen al te goede beurt gemaakt. Als gevolg van de hitte draaide het treinverkeer op verschillende plaatsen helemaal in de soep. “We zaten als beesten opeengepakt in een oververhitte trein, zonder airco en water. We zagen kindjes flauw vallen en mensen op de vuist gaan”, getuigen verschillende misnoegde Limburgse treinreizigers.