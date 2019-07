Een grondverschuiving in het zuidwesten van China heeft intussen al 20 mensenlevens geëist. Chinese staatsmedia meldden vrijdag de vondst van nog eens vijf lichamen. De grondverschuiving deed zich dinsdagavond voor in de buurt van de stad Liupanshui, 2.300 km van Peking in de bergachtige provincie Guizhou. Er zijn nog altijd 25 mensen vermist.