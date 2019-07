Eerste foto gelekt van Thomas Vermaelen in shirt van Japanse ploeg

Ondanks een principeakkoord voor één jaar plus optie heeft Thomas Vermaelen (33) het ­Qatarese ­Al-Arabi afgewezen. Met het oog op het EK volgend jaar, wilde de transfervrije Rode Duivel op een hoger niveau blijven voetballen en daarom zou hij voor het Japanse Vissel Kobe hebben gekozen. Op sociale media circuleert zelfs al een shirt van de verdediger in het shirt van de ploeg. De deal lijkt dus rond, hij zou er een contract voor 2,5 seizoenen kunnen tekenen, het is nu enkel nog wachten op officiële bevestiging.

De lokale J-League staat iets hoger aangeschreven dan de Qatarese competitie en hoewel Vissel het als 15de in de stand moeilijk heeft, voetballen er met David Villa en Andres Iniesta al twee ex-vedettes van Barcelona. Barça heeft met het Japanse bedrijf Rakuten dan ook dezelfde sponsor als Vissel en dit weekend spelen ze vriendschappelijk tegen elkaar. Vermaelen vertoeft daardoor al in Japan,meer bepaald in het hotel waar beide ploegen logeren. Makkelijk om te onderhandelen.

Ook de Duitse ster Lukas Podolski staat er trouwens onder contract.