Voetbalstage in de natuur

Genk - Een dertigtal jongeren verzamelde op de velden van Genk VV, te midden van de Genkse bossen, voor een voetbalstage van één week. Aan het einde was er een toonmoment en werden de 'diploma's' uitgereikt.

Van overal kwamen ze, de dertig jongeren, tussen 5 en 13, die ingedeeld werden in drie leeftijdsgroepen om een stukje voetbaltechniek bij te leren tijdens de stage, georganiseerd door de VG Academy op de velden van Genk VV.

De trainingen vonden plaats op de kunstgrasmat van de club en zowel de spelertjes als de trainers, o.l.v. Yannic Van Geneugden, waren daarover in hun nopjes.

Elke voormiddag werd er op techniek getraind en in de namiddag - na een warme maaltijd - werd alles ingeoefend in de vorm van spelletjes maar ook in wedstrijdvorm. Uiteraard was er met dit mooie weer voldoende fruit en drank in voorraad. Ook werden door een kinesist een aantal metingen uitgevoerd waarvan de resultaten aan de ouders bezorgd werden.

Aan het einde van de stageweek lieten de spelertjes zien wat ze die week inoefenden en daarvan genoten ook de ouders en de grootouders die uitgenodigd waren. Het moment suprême was uiteraard de diploma-uitreiking. Niet alleen was er een diploma voor elke deelnemer maar er waren ook bijzondere vermeldingen voor de dribbelkoning, de voorzettenkampioen en andere specialiteiten.

Dertig jongeren gingen tevreden naar huis, met een rugzakje bijkomende voetbalbagage.