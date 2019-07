Felicitaties van het stadsbestuur voor bronzen judoka

Paal

Beringen - Schepen van sport Tijs Lemmens bracht de felicitaties van het stadsbestuur over aan bronzen judoka Kristof Meeus.

Kristof kon door omstandigheden niet op het gemeentehuis zijn voor de huldiging van de Special Olympics World Games in Abu Dhabi. Daar behaalden Kim Missault uit Koersel bij het zwemmen en Kristof Meeus van Paal in het judo elk een bronzen medaille. Nu bracht schepen van sport Tijs Lemmens een bezoek aan Kristof in Beukenveld om er de felicitaties van het stadsbestuur over te maken. Fier toonde Kristof dan ook nog z’n medaille.