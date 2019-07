Hoe is dit mogelijk? Rauwe kippenborst lijkt tot leven te komen en kruipt over tafel in restaurant Video: Facebook

Het internet stelt zich veel vragen bij een filmpje dat momenteel viraal gaat op Facebook. Het toont hoe een stuk rauwe kippenborst plots tot leven komt en over een tafel van een restaurant kruipt. Een dame gilt het uit van schrik, tot het stuk vlees op de grond valt.

Al meer dan vier miljoen mensen hebben de video inmiddels bekeken. Er doen meerdere verklaringen de ronde over de bewegende kippenborst. “Als het vlees erg vers is, zou het kunnen dat de spieren nog steeds bewegen”, aldus een kijker. Critici denken dan weer dat het filmpje volledig in scène is gezet.