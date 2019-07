Jos Verstappen, 25 jaar na de brand: “Nergens veiliger dan in de pitstraat”

Precies 25 jaar geleden vond in Hockenheim de bekendste tankstop uit de F1-geschiedenis plaats. Plots zat Jos Verstappen, toen de jonge ploegmaat van Michael Schumacher, midden in een vuurzee. De nu 47-jarige vader van Max Verstappen heeft er weinig aan overgehouden. “Als ik wijn drinkt, voel ik het nog branden. En verder kennen de meeste mensen mij van die brand.”

A heart-stopping moment for Jos Verstappen at Hockenheim in 1994



Thankfully, nobody suffered any serious injuries ??#F1 #GermanGP ???? pic.twitter.com/nKuE4gxghe