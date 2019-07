Het nationale hitterecord is donderdag opnieuw gesneuveld. Het warmst werd het uiteindelijk in Begijnendijk, meldt KMI-meteoroloog David Dehenauw op Twitter.

40,7 in Beitem, 40,6 graden in Kleine-Brogel, zelfs 40 graden aan zee in Koksijde: de hitterecords waren al hoog. Maar nu blijkt het nationale record dus nóg te zijn. In Begijnendijk werd het maar liefst 41,8 graden.