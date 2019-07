Als Kristof Sterckx (27) uit Retie buitenkomt, pakt hij zich meestal helemaal in met lichtdichte kleren, handschoenen, een kap en een zonnebril op het hoofd, omdat hij geen zonlicht kan verdragen. “Deze hitte is voor mij écht de hel.”

Kristof Sterckx lijdt aan erytropoëtische protoporfyrie (EPP), in de volksmond bekend als de ‘vampierenziekte’. Door een genetische fout in het beenmerg is hij extreem allergisch voor zonlicht én kunstlicht ...