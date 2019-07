Zaterdag stakingsdag bij NMBS: “Drie op de vijf treinen zullen rijden”

Door een staking bij de onafhankelijke spoorbond OVS zal het treinverkeer op zaterdag 27 juli verstoord zijn. NMBS zegt vrijdag in een persbericht dat ze een alternatieve dienstregeling heeft uitgewerkt, “waardoor drie op de vijf treinen rijden”. Daarbij is voorrang gegeven aan de treinen naar de kust en naar de festivals.

Van en naar de kust rijden de meeste IC-treinen, en het treinaanbod naar het festivalterrein van Tomorrowland en naar de Gentse Feesten is verzekerd. Overdag rijden alle S-treinen van en naar het station van Boom en ook de drie extra nachttreinen, die na elke festivaldag van Boom naar Antwerpen sporen, worden ingezet.

Van en naar de kust rijden zaterdag de meeste IC-treinen. Het gaat om de treinen tussen Eupen en Oostende en de treinen tussen Genk en Blankenberge. Deze treinen stoppen in verschillende grote stations. Er is ook goed nieuws voor wie naar de Gentse Feesten wil, want die treinen stoppen ook in Gent-Sint-Pieters.

Daarentegen is het zo dat de meeste extra treinen naar de kust en andere toeristische bestemmingen die normaal tijdens de zomervakantie worden ingezet, zaterdag niet rijden. In een aantal kleinere stations zullen zaterdag door de staking amper of geen treinen stoppen. NMBS raadt haar reizigers dan ook aan hun reis zorgvuldig te plannen. Daarvoor kunnen ze gebruikmaken van de online routeplanner van de NMBS, waar op de alternatieve treindienst sinds vrijdagochtend te zien is.