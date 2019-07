Arsenal-vedette Özil slachtoffer van carjacking, ploegmaat Kolasinac gaat gewapende aanvaller te lijf

Arsenal-vedettes Mesut Özil en Sead Kolasinac zijn donderdagavond het slachtoffer geworden van een poging tot carjacking, zo maakte de Britse openbare omroep BBC bekend. Daarbij liep het tweetal geen verwondingen op, zo liet Arsenal aan de BBC weten.

Özil en Kolasinac waren donderdag in de straten van Noord-Londen het doelwit van carjackers. In een video die de ronde doet op sociale media is te zien hoe Kolasinac een gewapende carjacker te lijf gaat, waarna de criminelen op hun motoren moeten vluchten. Verdachten zijn er momenteel nog niet opgepakt.