Wat een klasse: Alaphilippe schenkt meteen na de finish gele trui weg aan verkleumd jongetje

Julian Alaphilippe hield donderdag stand in de eerste Alpenrit en mag in de gele trui de laatste drie etappes van de Tour aanvatten. Aan de meet in Valloire toonde de joviale Fransman van Deceuninck-QuickStep zich van zijn meest aimabele kant toen hij een doorweekte jonge supporter verkleumd van de kou in de regen zag staan. Alaphilippe deed zijn gele trui uit en sloeg hem om de jonge fan.