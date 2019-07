WK ZWEMMEN. Pieter Timmers sneuvelt in reeksen, Kimberly Buys staat in halve finales

Pieter Timmers heeft zich vrijdag niet kunnen plaatsen voor de halve finales op de 50m vrije slag op het WK zwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju. De 31-jarige Limburger klokte de twintigste tijd, in 22.32, en kwam daarmee vijf honderdsten te kort voor een swim-off voor kwalificatie. De Amerikaan Caeleb Dressel zwom de snelste tijd in de reeksen, 21.49, 83 honderdsten sneller dan Timmers.

Voor Timmers is de uitschakeling op de 50m vrij een nieuwe teleurstelling. Woensdag sneuvelde hij ook al in de halve finales van de 100m vrij, het nummer waarop hij op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro drie jaar geleden zilver veroverde. Met de Belgische aflossingsploeg (4x100m) greep hij ook naast een ticket voor de finale.

Timmers bleef op de 50m vrij ook onder het olympisch minimum van 22.01. Hij verzekerde zich eerder wel al van een olympisch deelnamebewijs op de 100m vrij.

Ook aflossingsploeg op 4x200m haalt finale niet

Na een eerdere teleurstelling op de 4x100m heeft ook de aflossingsploeg op de 4x200m zich niet kunnen plaatsen voor de finale. Louis Croenen, Thomas Thijs, Alexandre Marcourt en Sebastien de Meulemeester bleven steken op de dertiende tijd, 7:12.99. De top-8 zwemt de finale.

Italië zwom de beste tijd in de kwalificaties, in 7:04.97, 8.02 sneller dan de Belgen. Croenen en co kwamen uiteindelijk 4.54 te kort voor een stek in finale.

De aflossingsploeg mist als dertiende ook nipt een olympisch ticket. Dat was weggelegd voor de top-12 na de reeksen. Nummer twaalf Zwitserland was uiteindelijk 91 honderdsten sneller dan onze landgenoten. Het team heeft nog een kans om alsnog naar de Spelen te gaan. Op basis van de ranking met de snelste teams gaan op 31 mei 2020 nog vier tickets naar de landen met de scherpste chrono’s die zich nog niet wisten te kwalificeren.

Kimberly Buys staat in halve finales

Kimberly Buys heeft zich dan weer geplaatst voor de halve finales op de 50 meter vlinderslag, die deze namiddag worden gezwommen. De dertigjarige Oost-Vlaamse zwom op het niet-olympisch nummer de veertiende tijd van alle deelneemsters, 26.23. Dat volstond voor een stek in de halve finales.

Buys was 0.84 trager dan de Zweedse Sarah Sjöström die de snelste tijd in de reeksen liet optekenen. Ze bleef ook ruim boven het Belgisch record van 25.70, dat ze twee jaar geleden zwom op het WK in Boedapest.

Vorige week zondag strandde Buys op het WK al in de reeksen van de 100m vlinderslag.