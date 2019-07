Liesbeth Homans (N-VA) treedt op tegen Leuvense moskee

Vlaams minister-president Liesbeth Homans start de procedure om de erkenning van de Leuvense Al Ishaan-moskee in te trekken. Daardoor zou die geen subsidies meer krijgen. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws vrijdag.

De Al Ishaan-moskee in de Leuvense deelgemeente Wilsele kwam eind 2017 al eens in opspraak na uitspraken van een hulpimam. Die werd toen preventief geschorst.

Sinds eind december is de man opnieuw actief in de moskee en volgens de minister zijn er ook ernstige aanwijzingen dat het gebedshuis de erkenningscriteria om subsidies te krijgen niet respecteert. Zo zou er in de moskee onderwijs georganiseerd worden door een salafistische vereniging en is het moskeebestuur daarvan op de hoogte.

Homans heeft een brief gestuurd naar de Moslimexecutieve, het moskeebestuur, de gemeenteraden van Leuven en Herent en het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. Die hebben nu zestig dagen de tijd om een advies te geven over de moskee. Pas na hun inbreng zal beslist worden om de erkenning al dan niet in te trekken.

Het is de tweede keer dat Homans de procedure opstart om de erkenning van een moskee in te trekken, na de Fatih-moskee in Beringen - die uiteindelijk haar erkenning verloor.