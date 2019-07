Patrick Lefevere beantwoordt opmerking journalist met scheldtirade: “Totaal niet waar, loser”

Patrick Lefevere heeft op Twitter hard uitgehaald naar de Nederlandse wielerjournalist en voormalig coureur Thijs Zonneveld. Zonneveld vond dat Deceuninck-Quick Step en Julian Alaphilippe wel erg goedkoop wegkwamen met enkel een boete nadat beelden waren opgedoken van hoe de gele trui een duw kreeg bij het oprijden van de Galibier. “Totaal niet waar, loser”, reageerde Lefevere als door een wesp gestoken.

Het duwtje dat een verzorger van Deceuninck-Quick Step in de eerste Alpenrit in de rug van gele trui Julian Alaphilippe gaf, was donderdag voer voor discussie op sociale media. Uiteindelijk liet de wedstrijdjury weten dat ploegleider Tom Steels een boete van 500 Zwitserse franken zou moeten betalen en dat de kous daarmee af was. Onbegrijpelijk, vond de Nederlandse wielerjournalist Thijs Zonneveld. “Als Roglic in de Giro straftijd krijgt voor duwtjes van fans, moet hier ook straftijd volgen”, postte hij op Twitter.

Totaal niet waar loser. Halve journalist. Mislukte coureur. Maak es een column over de moto’s ok ? Of moet je mijn bril even lenen https://t.co/pnskkdVMuq — Patrick Lefevere (@PatLefevere) July 25, 2019

Dat kon manager Patrick Lefevere echter allerminst smaken. “Totaal niet waar, loser. Halve journalist. Mislukte coureur. Maak es (sic) een column over de moto’s ok? Of moet je mijn bril even lenen”, klonk het snoeihard.