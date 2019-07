Trump “zeer ontgoocheld” in Zweedse premier omdat die rapper A$AP Rocky niet vrijlaat

De Amerikaanse president Donald Trump heeft via Twitter laten weten “zeer ontgoocheld” te zijn in de Zweedse premier Stefan Löfven omdat die “niet in staat was actie te ondernemen” in de zaak tegen rapper A$AP Rocky, die aangeklaagd is voor slagen en verwondingen.

Afgelopen weekend belde Trump nog met Löfven over de zaak, in de hoop de Amerikaanse rapper vrij te krijgen. Trump stelde toen voor persoonlijk de borgsom voor de rapper te betalen. Hij deed dat na tussenkomst van de Amerikaanse rapper Kanye West en zijn echtgenote, realityster Kim Kardashian.

A$AP Rocky. Foto: AFP

De Zweedse openbare aanklager heeft de Amerikaanse rapper A$AP Rocky nu echter officieel aangeklaagd voor slagen en verwondingen. De 30-jarige hiphopster zit al sinds eind juni in een cel in Stockholm nadat hij het aan de stok had gekregen met twee mannen.

In de tweet waarin hij zijn teleurstelling in de Zweedse premier uitdrukte, schreef Donald Trump ook: “Zweden heeft onze Afrikaans-Amerikaanse gemeenschap in de VS in de steek gelaten. Ik heb de opnames van A$AP Rocky bekeken en hij werd gevolgd en lastiggevallen door lastposten. Behandel Amerikanen eerlijk! #Free Rocky”

In een tweede tweet vlak daarna schreef de president: “Geef A$AP Rocky zijn vrijheid. Wij doen zo veel voor Zweden, maar het lijkt niet in de andere richting te werken. Zweden moet focussen op zijn echte criminaliteitsprobleem!”

Very disappointed in Prime Minister Stefan Löfven for being unable to act. Sweden has let our African American Community down in the United States. I watched the tapes of A$AP Rocky, and he was being followed and harassed by troublemakers. Treat Americans fairly! #FreeRocky — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 juli 2019