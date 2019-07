Filmlegende (78) slaat collega’s backstage en wordt ontslagen

Ze mag dan 78 zijn, Faye Dunaway kan nog altijd furieus uit de hoek komen. De Amerikaanse actrice is ontslagen uit de theaterproductie Tea at five omdat ze andere medewerkers zou hebben geslagen backstage.

Faye Dunaway, die in 1976 een Oscar won voor haar rol in Network, zou in de productie Tea at five backstage een “vijandige en gevaarlijke” sfeer hebben gecreëerd, waardoor medewerkers voor hun veiligheid vreesden. Dat verhaal bracht The New York Post uit, en nadien bevestigden de producenten het ontslag ook aan The Hollywood Reporter. Ze gaven geen reden op, maar The Post zegt te weten dat Dunaway medewerkers heeft geslagen en dingen naar hen heeft gegooid toen ze haar een pruik wilden aanpassen.

Het incident dateert al van 10 juli, tijdens een try-out in Boston. Vlak voor het gordijn zou opgaan, werd de voorstelling zonder enige reden te geven afgelast. Nu hebben de producenten officieel bekendgemaakt dat Dunaway de solovoorstelling – waarin ze Katharine Hepburn speelt – niet langer mag spelen. Ze zal worden vervangen door een andere actrice.

Divastreken

Dunaway heeft al langer een kwalijke reputatie als het op divastreken aankomt. Tijdens de voorbereiding van Tea at five, haar eerste Broadway-rol in 37 jaar, deed ze die alle eer aan. Ze kwam regelmatig te laat op de repetities, kende haar tekst niet en verbood de regisseur zelfs naar haar te kijken terwijl ze repeteerde. Toen ze een slaatje kreeg aangeboden, keilde ze het bord op de grond met de woorden “daar ligt het beter”. Medewerkers die in het wit gekleed waren, kregen de wind van voren omdat ze een hekel heeft aan wit.

Filmlegende Dunaway, die volgens sommige bronnen medische problemen heeft, reageerde nog niet op het bericht van haar ontslag.