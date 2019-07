Max Verstappen: "Een grote stap vooruit gezet, we willen winnen"

Max Verstappen is tevreden met de vooruitgang die Red Bull en Honda boeken op het vlak van het chassis en de motor. Dat is ook nodig want Verstappen wil winnen, al beseft hij ook wel dat er nog heel wat werk aan de winkel is.

"Ik zweet wat meer, dat is het enige. Verder heb ik geen last van de hitte," vertelde Max Verstappen gisteren op het circuit van Hockenheim over de extreme hitte die er ook in Hockenheim heerst.

"Hopelijk werken deze temperaturen in ons voordeel. Maar voor zondag wordt regen voorspeld en normalere temperaturen, dus wat we vrijdag gaan uitproberen, gaat ons niet veel informatie brengen voor de dagen erna."

Extreem hoge temperaturen zorgden ervoor dat Mercedes in Oostenrijk in de problemen kwam en Max Verstappen en Red Bull konden zegevieren. Mogelijk steken die extreem hoge temperaturen ook een handje toe op de Hockenheimring, al wordt er op zaterdag en zondag regen voorspeld.

"Dat is lastig te zeggen, omdat ik dit jaar met de RB15 nog niet echt in de regen heb gereden. Mij maakt het niet uit," antwoordde Verstappen op de vraag of hij graag regen zou hebben.

Red Bull boekte de voorbije races mooie vooruitgang met haar wagen, zowel wat het chassis als de motor betreft. Toch is de kloof met Mercedes volgens Verstappen zeker nog niet gedicht.

"Het dichten van het gat naar Mercedes is onze grootste uitdaging. We willen winnen. We komen dichterbij, maar we zijn nog niet snel genoeg. We werken er hard aan om het gat te dichten," besloot Verstappen tijdens zijn vooruitblik naar de GP van Duitsland.

