Kortrijk thuis, altijd lastig. Anderhalf jaar geleden vergalden de West-Vlamingen nog het Genkse debuut van Philippe Clement, opvolger Felice Mazzu hoopt dat de geschiedenis zich niet herhaalt. Ook al had zijn nieuwe club het altijd moeilijk in het jaar na de titel. “Op dat vlak moeten we breken met het verleden”, blikt de Genkse coach samen met doelman Danny Vukovic vooruit op de vier valkuilen, die dreigen in de openingsmatch van het nieuwe seizoen.