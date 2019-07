Op een zwoele zomeravond in 2009 strandde ik in het pittoreske Mielen-boven-Aalst, deelgemeente van Gingelom. Tien jaar later ontvangt de tweetalige familie Guilliams-Smeysters me even hartelijk als toen. Het hele gezin is present voor de reünie: mama Danielle (58), papa Georges (61), dochters Axelle (30), Valérie (27) en Laurence (23) en schoonzonen Siebe (32) en Sébastien (32). Tien jaar geleden waren Georges en Danielle de ouders van een prille twintiger en twee tieners. Vandaag staan de drie zusjes steeds meer op eigen benen en begint Georges stilaan aan zijn pensioen te denken. Maar de prachtige ouderlijke woning met de idyllische tuin aan de Vrijheersstraat blijft de warme thuis die ze in 2009 ook al was.