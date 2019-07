OPROEP. Medisch rampenplan afgekondigd: zat u ook op de overvolle trein die van de kust kwam?

De hitte zorgt nog altijd voor zware problemen op het spoor. In Gent-Sint-Pieters is zelfs het medisch rampenplan afgekondigd nadat verschillende mensen onwel waren geworden op een overvolle trein die van de kust kwam.

Door het prachtige weer waren veel mensen naar de kust getrokken. De NMBS had extra treinen ingelegd. De hitte zorgde overdag zorgde echter voor hinder op het spoor. Verschillende treinen moesten geschrapt worden. En dat had zware gevolgen voor de treinen van de kust naar het binnenland donderdagavond.

De treinen die wel reden zaten afgeladen vol. Het was drummen voor een plekje en veel mensen moesten rechtstaan. In Gent-Sint-Pieters is dan beslist om het medisch rampenplan af te kondigen omdat verschillende mensen onwel waren geworden.Iedereen moest ook uit de trein. Hulpdiensten brachten vier mensen naar het ziekenhuis, de anderen kregen water.

Om 22 uur donderdagavond stonden er nog altijd honderden mensen te wachten om naar huis te kunnen. In Gent, maar ook aan de kust. Want daar vertrokken minder treinen dan voorzien richting binnenland.

Extra treinen

“Gent Sint-Pieters is een knooppunt met veel aansluitingen. Vandaar de drukte. Honderden reizigers zijn er gestrand. We doen nu al het mogelijk om extra treinen in te leggen om iedereen zo snel mogelijk op zijn eindbestemming te krijgen”, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.

